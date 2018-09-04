Минтранс назвал проекты для инвестиций компаний из списка Белоусова

Министр транспорта Евгений Дитрих назвал возможные проекты для инвестиций «сверхдоходов» компаний из списка помощника президента Андрея Белоусова.

По словам Дитриха, эти средства могут быть вложены в любые транспортные проекты России. «Некоторые компании из этого списка работают сегодня в морских портах, перегружают те или иные грузы. Вижу возможность такой синергии, когда расширение пропускной способности железной дороги синхронизируется с развитием портовых мощностей, которые берет на себя бизнес», – заявил он, передает РИА «Новости».

Также министр напомнил об опыте заключения концессионных соглашений в транспортной отрасли между государством и частными инвесторами. «Эти документы определили подходы, позволяющие частнику инвестировать в государственную инфраструктуру, при этом имущество остается государственным. Инвестор, вкладывая в государственную собственность, получает возможность ею пользоваться», – пояснил Дитрих.

Он также отметил, что частные инвесторы могут вложить 1,5 трлн рублей в трехлетний план развития магистральной инфраструктуры России, еще 1,7 трлн рублей – вложит государство.

«На ближайшую трехлетку мы ожидали, что финансовые вложения государства в комплексный план магистральной инфраструктуры в 2019–2021 годах составят 1,7 триллиона рублей. Ожидаем, что частники – сейчас уже существуют договоренности – привлекут порядка 1,5 триллиона рублей. То есть мы выходим в ближайшие три года на соотношение государственного и частного финансирования по магистральному плану в объему около 50 на 50: 55% государственных денег, 45% - частных», – заявил Дитрих.

Он отметил, что в основном это инвестиции в инфраструктуру морских портов, в котором высока степень присутствия частного бизнеса.

Напомним, 24 августа помощник главы российского государства Андрей Белоусов рассказал о цели письма с предложением об изъятии сверхдоходов у ряда крупных компаний, которое было направлено президенту Владимиру Путину.