Экс-главком ВКС ответил на вопрос о неточных ударах в Сирии

За три года операции в Сирии Воздушно-космические силы России не допустили ни одного неточного удара, сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС Виктор Бондарев.

«За все три года работы ВКС на территории Сирии не было неточных ударов, а если учесть специфику климата, незнакомой нам территории, то такая эффективность говорит о многом», – приводит его слова ТАСС.

Бондарев подчеркнул, что об отличном состоянии российской авиационной техники и высоком уровне подготовки летного состава говорят высокая интенсивность полетов, высокая точность применения средств поражения и поддержание высокого уровня исправности техники.

Он отметил, что каждый тип авиационной техники оборудован современными системами управления, позволяющими применять неуправляемое вооружение с максимальной точностью.

«Современная история не знает более динамичной, продуктивной и результативной локальной военной кампании, чем контртеррористическая операция России в Сирии», – подытожил он.

Бондарев также сообщил, что за три года сирийской операции ВКС уничтожили около 85 тыс. террористов.

Ранее в воскресенье он также сообщил, что Россия за три года операции в Сирии потеряла 112 военнослужащих.