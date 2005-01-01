Озвучено число погибших в Сирии российских военных

Экс-главком ВКС, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия за три года операции в Сирии потеряла 112 военнослужащих.

«Почти половина из них приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20», – передает его слова «Интерфакс».

В начале марта при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. На его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибшие – российские военнослужащие.

17 сентября над Сирией был сбит самолет Ил-20, который стал жертвой провокационных действий израильских ВВС – в него попала ракета комплекса С-200, направленная на атаковавшие объекты на территории САР самолеты Израиля. Погибли 15 российских военных.