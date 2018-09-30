В Китае подняли цены на бензин

Госкомитет по делам развития и реформ КНР провел корректировку цен на нефть и дизельное топливо; стоимость на данные виды топлива на внутреннем рынке вырастет с 1 октября.

В постановлении указано, что стоимость 1 тонны бензина с понедельника повышается на 240 юаней (35 долларов), а дизельного топлива – на 230 юаней (33 доллара). После корректировки 1 тонна бензина будет стоить от 9 тыс. 525 до 9 тыс. 965 юаней (от 1,4 тыс. до 1,465 тыс. долларов), а дизельное топливо – от 8 тыс. 585 юаней до 8 тыс. 925 юаней (от 1 тыс. 262 до 1 тыс. 312 долларов), передает ТАСС.

Китайские власти выделяют разные субсидии разным районам страны, в результате цены там отличаются. Так, самые высокие цены установлены в городе Чэнду, а самые низкие – в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке в Китае корректируются, если изменение котировок нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости 1 тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней и такая ситуация сохраняется в течение 10 рабочих дней.

В пятницу нефть марки Brent стоила 81,41 доллара за баррель, WTI – 72,22 доллара за баррель.