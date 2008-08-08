В Москве введен план «Перехват» после ограбления со стрельбой

На юге Москвы открыли огонь по двум мужчинам во время передачи большой суммы денег, нападавшие похитили наличные и скрылись, сообщили в столичном главке МВД.

Нападение произошло в районе Варшавского шоссе. «По предварительным данным, несколько злоумышленников произвели выстрелы из неустановленного оружия в сторону двух мужчин, передававших от одного другому крупную сумму денег», – сообщили в пресс-службе столичного главка. Отмечается, что нападавшие скрылись на легковом авто.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о нескольких миллионах рублей.

В городе введен план «Перехват», нападавших ищут, а потерпевшие госпитализированы.