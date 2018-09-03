Опубликовано фото подозреваемого в убийстве полицейского в Москве

Фото подозреваемого в убийстве полицейского, совершенном на станции метро «Курская» столичного метрополитена, появилось в СМИ.

Фотография подозреваемого, сделанная сразу после преступления, появилась в нескольких telegram-каналах и СМИ, в частности, на сайте РЕН ТВ.

Канал также публикует видео с места убийства.

Ранее стало известно, что подозреваемый – «мужчина кавказской или азиатской внешности» – задержан , его доставили в отделение.

Напомним, в ночь на понедельник мужчина, которого остановили для проверки документов на станции метро «Курская», дважды выстрелил в полицейского, целясь в голову. Это произошло, когда сотрудник полиции повел задержанного в туалет; тот выхватил табельное оружие у стража порядка.

После совершения преступления подозреваемый уехал на метро.

23-летний полицейский скончался на месте. Как отмечает Mash, это была последняя смена сотрудника правоохранительных органов, у него уже был подписан рапорт об увольнении. У погибшего остались жена и маленький ребенок.