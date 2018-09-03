Пропал соратник Ассанжа

Полиция Норвегии сообщила, что проводит расследование в связи с исчезновением Арьена Кампхейса, соратника основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Кампхейс 20 августа направлялся из Буде, предположительно, в Тронхейм. Тогда его видели в последний раз. О пропаже Кампхейса заявили его друзья и коллеги, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.