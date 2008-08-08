Париж признал победу Асада в Сирии

В сирийском конфликте победил президент страны Башар Асад, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

При этом Асад «не добился мира», заявил Ле Дриан. Он также назвал Идлиб «бомбой замедленного действия», передает RT со ссылкой на France-Inter.

Напомним, министр обороны Сирии Али Айюб заявил, что Дамаск возвратит под свой контроль провинцию Идлиб и очистит ее территорию от банд или в результате военной операции, или путем соглашений о примирении.