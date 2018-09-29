Цукерберг и Маск за день лишились 3,5 млрд долларов

За пятницу, 28 сентября, два миллиардера – гендиректор Tesla Илон Маск и основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг – лишились 3,5 млрд долларов.

Состояние Маска уменьшилось на 1,5 миллиарда долларов после того, как американская комиссия по ценным бумагам обвинила его в мошенничестве, сообщает агентство Bloomberg.

Цукерберг потерял 2 млрд долларов на фоне сообщений об обнаружении в работе Facebook нарушений, которые затронули почти 50 млн аккаунтов соцсети.

Напомним, в пятницу стало известно, что комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Маска в мошенничестве и подала против него иск в суд.

Основателя Tesla заподозрили в биржевых махинациях – утверждается, что он пытался манипулировать стоимостью ценных бумаг Tesla, публично объявив о намерении сделать компанию полностью частной.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала эту ситуацию.

Кроме того, в четверг стало известно, что контактная информация пользователей, доступная Facebook, передается рекламодателям.