Facebook уличили в передаче контактных данных рекламодателям

Американские ученые выяснили, что контактная информация пользователей, доступная Facebook, передается рекламодателям.

Гиридхари Венкатадри, Петр Сапежински и Алан Мислове из Северо-Восточного университета вместе с Еленой Лучерини из Принстонского университета провели серию тестов, сообщает Gizmodo.

Ученые загрузили в соцсеть несколько сотен мобильных номеров пользователей. После этого выяснилось, что Facebook использует данные юзеров для таргентинговой рекламы. Рекламодателям передается информация даже тогда, когда контактная информация скрыта в аккаунте человека в соцсети.

Ведущий автор исследования, Гиридхари Венкатадри назвал самым удивительным тот факт, что Facebook в целях рекламы использовал информацию, напрямую не предоставляемую пользователем. Рекламодателям оказались доступны даже номера телефонов, которые пользователи использовали для настройки двухфакторной аутентификации и автоматических уведомлений.

Весной Facebook после скандала с утечкой данных заявила об улучшении системы контроля конфиденциальности пользователей.

Ранее США, Евросоюз и Великобритания потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей.