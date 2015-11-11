Порошенко стал оправдываться по поводу бизнеса в России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не ведет бизнес в России через офшорные предприятия и обвинил своих политических оппонентов в «откровенной лжи», «черном пиаре» и «подыгрывании российской пропаганде».

«У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла. Теперь у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Не оправдываюсь. Наоборот – обвиняю своих политических оппонентов на Украине», – приводит его слова РИА «Новости».

Порошенко обвинил своих оппонентов в «откровенной лжи, в черном пиаре, в подыгрывании российской пропаганде, в жажде любой ценой прийти к власти».

Он заявил, что Липецкая кондитерская фабрика, принадлежащая ему, арестована и в настоящее время закрыта по решению его холдинга, а Севастопольский морской завод конфискован.

Кроме того, Порошенко рассказал, что продает судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», чтобы избежать конфликта интересов, потому что предприятие играет заметную роль в укреплении обороноспособности страны. У предприятия будет другой собственник, «исключительно отечественный», пообещал глава украинского государства.

Отметим, с 2014 года Roshen вывела в украинскую экономику 72,06 млн долларов дивидендов от Липецкой фабрики.

Еще до прихода к власти на Украине Порошенко обещал уйти из бизнеса, чтобы не совмещать его с постом президента страны, однако так и не сделал этого. Каждый раз Порошенко находит новые оправдания тому, что у него есть активы в России.

Напомним, по данным сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, Порошенко принадлежит 76 компаний на Украине. Его также неоднократно уличали в наличии офшоров за рубежом.

Также Порошенко выразил уверенность в том, что Россия в ближайшее время выплатит Украине убытки по газовым контрактам. «Пускай не надеется, эта сумма в Украину поступит в полном объеме. Нет, извините, поступит даже больше, потому что каждый день, который Россия не платит – на полмиллиона долларов сумма платежа увеличивается. И я уверен, что сумма поступит в ближайшее время», – сказал он.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов. В июне Газпром добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

В Госдуме называли обещания украинского президента о выплате Россией 4,6 млрд долларов «патриотическими лозунгами», за которыми ничего не стоит.