Российский бизнесмен создал крупнейшую в Европе нефтегазовую компанию

Компания LetterOne, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Михаил Фридман, и немецкая компания BASF заключили соглашение о слиянии своих нефтегазовых активов.

Стороны создали объединенную компанию Wintershall DEA, сообщается на сайте DEA Group.

«Wintershall DEA будет крупнейшей независимой европейской компанией по разведке и добыче с деятельностью в 12 странах Европы, Латинской Америки, Северной Африки и Ближнего Востока», – говорится в пресс-релизе компании. В числе планов новой корпорации – выведение ежедневной добычи нефти и газа на уровень 750-800 тыс. баррелей нефтяного эквивалента уже в 2020 году.

«LetterOne с нетерпением ждет начала работы с BASF по созданию Wintershall DEA, которая станет новой уникальной международной компанией. Мы гордимся тем, что являемся частью очень важного момента для энергетической отрасли», – заявил Фридман.

Фридман в 2016 и 2017 годах стал бизнесменом года по версии Forbes за вклад более 5 млрд долларов в иностранные компании.

Бизнесмен является основателем «Альфа-Групп» и крупнейшим акционером люксембургского холдинга LetterOne.