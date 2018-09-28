Резник и Лоза обвинили Сергея Лазарева в плагиате

Музыкант Юрий Лоза и поэт-песенник Илья Резник назвали плагиатом песню Сергея Лазарева «Шепотом». В новом хите российского исполнителя они заметили строки из стихотворения Евгения Евтушенко «Ты спрашивала шепотом».

Илья Резник заявил изданию «Собеседник», что был обескуражен, когда услышал строки из раннего Евтушенко в песне Лазарева. «Я часто цитировал его (стихотворение Евтушенко «Ты спрашивала шепотом» – прим. ВЗГЛЯД) своей супруге Ирине. Когда совершенно случайно услышал эту песню, то обрадовался, что Лазарев исполняет песню на стихи Евтушенко: «Наконец-то, думаю, они к классикам начали обращаться. Может, перестанут петь разную чушь на нечеловеческом языке». Каково же было мое удивление, когда я узнал, что у этой песни другой автор», – сказал Резник.

«Как же так? Это ключевая фраза, на которой строится вся песня: «Ты спрашивала шепотом: «А что потом? А что потом?» – привел Резник строки из стихотворения Евтушенко. – Такое ощущение, что эти так называемые новые творцы считают, что никто не знает творчество такого классика, как Евтушенко!»

«Они всех нас держат за тупых идиотов? Очень обидно, что память о поэте осквернили после его смерти», – возмутился Резник.

Юрий Лоза уверен, что виноват в этой ситуации автор текста, а не исполнитель. «А причем тут Лазарев? Лазарев не пишет песен! Ему дали песню, он поет. Он что-то в этом деле понимает? Ничего не понимает. Он исполнитель», – приводит его слова телеканал «Рен ТВ».

По мнению Лозы, вдова Евтушенко имеет право назвать эту песню «чистейшей воды плагиатом». «Есть строчки малоизвестные, но это более чем известное стихотворение. Человек, который называет себя автором, не имеет права его не знать. Авторы должны читать литературу. Я думаю, что неэтично, некрасиво и отвратительно брать эти строки и присваивать их себе!» – добавил музыкант.

Премьера песни «Шепотом» состоялась на «Новой волне» в Сочи, а 22 сентября клип на эту композицию появился на YouTube. К моменту написания статьи он набрал почти полмиллиона просмотров.

Напомним, классик советской и российской поэзии Евгений Евтушенко умер в апреле прошлого года в США на 85-м году жизни от остановки сердца.