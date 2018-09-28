Пассажиров маршрутки в Киеве взяли в заложники

Трое мужчин в пятницу захватили маршрутку в Киеве и избивали пассажиров, злоумышленники были задержаны.

На остановке «Корсунь Шевченковский» в маршрутку, следовавшую рейсом «Городище – Киев», сели трое мужчин.

«У двоих из них были пистолеты, у одного нож. Они устроили конфликт с пассажирами, начали угрожать оружием и избили двух женщин. После чего запретили водителю открывать двери и выпускать людей», – цитирует «Вести Украина» родственницу одного из пассажиров маршрутки.

Возле станции метро «Выдубичи» мужчин задержала полиция, их оружие было изъято. Злоумышленников доставили в Голосеевское управление полиции.

Правоохранительные органы проверяют информацию о захвате заложников в маршрутке на вокзале в Киеве, сообщили в полиции, передает РИА «Новости».

Напомним, в августе в Киеве вооруженный мужчина взял в заложники четырех детей.