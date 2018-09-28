Россия и Китай решили совместно исследовать Луну

«Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация договорились о совместных проектах в области исследования Луны и дальнего космоса, сообщает российская госкорпорация.

В Пекине прошло заседание подкомиссии по сотрудничеству в области космоса российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Стороны представили доклады о космической деятельности России и Китая и обсудили взаимодействие по совместным масштабным проектам.

«По результатам заседания подписан протокол, согласно которому стороны предпримут дальнейшие шаги по сближению позиций в рамках реализации совместных проектов по созданию ракет-носителей и ракетных двигателей, по исследованиям Луны и дальнего космоса, дистанционному зондированию Земли, спутниковой навигации, созданию электронной компонентной базы космического назначения, низкоорбитальной системы мобильной связи, а также мониторингу космического мусора», – говорится в сообщении.

Следующее заседание подкомиссии пройдет в Москве в 2019 году.

Ранее в пятницу руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов заявлял, что Россия может построить на поверхности Луны первую обитаемую станцию в 2030 году.

Также стало известно, что Роскосмос заказал головному научному институту ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш разработку сценариев освоения Луны вместе с другими странами.