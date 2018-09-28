Роскосмос заказал разработку сценариев совместного с Западом освоения Луны

Госкорпорация Роскосмос заказала головному научному институту ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш оценку целесообразности сотрудничества с Западом в перспективных пилотируемых космических программах до 2035 года, а также разработку сценариев освоения Луны вместе с другими странами.

Об этом говорится в допсоглашении к контакту между «Роскосмосом» и ЦНИИМаш, передает РИА «Новости».

Из документа следует, что Роскосмос дополнил контракт требованиями анализа работы международных групп в 2018 году и предложениями по участию в совместных международных проектах, научному обоснованию предложений по совместным сценариям освоения Луны и обсуждению этих идей на встречах с международными партнерами.

Также добавлена оценка возможности и целесообразности сотрудничества с другими странами в рамках перспективных программ пилотируемых полетов на период до 2035 года.

Отмечается, что работы должны быть выполнены до 10 декабря 2018 года.

Специалисты ЦНИИмаш также проанализируют работу группы по исследованию возможностей МКС (ISS Exploration Capabilities Study Team) и Международной координационной группы по исследованию космического пространства (International Space Exploration Coordination Group).

В обе группы вошли страны-партнеры по МКС.

Ранее ISS Exploration Capabilities Study Team, в ходе разработки перспектив использования МКС, договорилась о перспективах создания Международной окололунной станции Gateway.

Для этого была выделена отдельная группа Gateway Formulation Sync Review.

International Space Exploration Coordination Group в 2018 году подготовила «дорожную карту» международного сотрудничества при полетах к Марсу и Луне.

Ранее Россия пригласила страны БРИКС к участию в проекте лунной станции.