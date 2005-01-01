Россия пригласила страны БРИКС к участию в проекте лунной станции

Роскосмос рассматривает проект строительства научной станции на поверхности Луны, в котором могут принять участие Соединенные Штаты и страны БРИКС, сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что программа создания лунной станции может быть как полностью отечественной, так и в рамках международной кооперации, передает ТАСС.

В госкорпорации намерены определить облик будущей станции в соответствии с имеющимися ресурсами и по итогам переговоров с партнерами из других стран.

Тема создания лунной станции будет затронута на встрече главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и руководителя НАСА Джима Брайденстайна 10 октября, добавили в Роскосмосе.

Напомним, в конце прошлой недели в Роскосмосе опровергли сообщения о выходе из проекта окололунной станции, о создании которой России и США договорились в сентябре 2017 года.