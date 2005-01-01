Появилось видео драки в суде родственников сестер Хачатурян

Видео драки в суде между родственниками сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, опубликовано в соцсетях.

«В Басманном суде Москвы подрались родственники сестер Хачатурян. Брат девочек по отцу ударил их двоюродного брата по матери, оба случайно толкнули тетку, ну и всех вывели. В коридоре зреет скандал», – сообщил Telegram-канал Mash.

Позже одну из сестер Хачатурян – Ангелину – отпустили из СИЗО, изменив ей меру пресечения на более мягкую.

Ранее следствие попросило освободить сестер Хачатурян. Младшая из трех сестер Хачатурян в сентябре была переведена в психиатрическую лечебницу СИЗО № 2. Напомним, ранее старшая из сестер Хачатурян, Ангелина, раскаялась в убийстве отца.

Тело Михаила Хачатуряна было обнаружено вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

На суде прокуратура также предоставила данные, свидетельствующие о сексуальном насилии убитого Михаила Хачатуряна над дочерьми.