Россия примет ЧМ по хоккею в 2023 году

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

«Да, все решено, достигнуты договоренности между тремя федерациями. Чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт- Петербурге, 2024 года – в Чехии, 2025 года – в Швеции», – цитирует Ротенберга ТАСС.

В конце августа президент Владимир Путин поручил врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову провести предстоящий молодежный чемпионат мира (ЧМ) по хоккею-2023 на высоком уровне.

В мае Травников заявлял, что Новосибирску предстоит за два года провести основную работу по подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.