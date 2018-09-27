Единороссы возглавили парламенты Забайкалья, Смоленской области и Ненецкого автономного округа

Депутаты заксобраний от партии «Единая Россия» стали спикерами региональных парламентов в еще трех субъектах Российской Федерации.

Так, депутат законодательного собрания Забайкальского края от «Единой России» Игорь Лиханов, возглавивший региональный парламент в 2016 году, переизбран на этот пост в новом составе заксобрания, передает ТАСС.

Как сообщил депутат, председатель счетной комиссии Алексей Саклаков, из 48 депутатов, присутствовавших на заседании, за кандидатуру Лиханова проголосовали 32 депутата. За соперника Лиханова, представителя КПРФ Николая Мерзликина, дважды безуспешно выдвигавшийся на пост губернатора Забайкальского края, проголосовали 16 депутатов.

Перед началом голосования губернатор Наталья Жданова призвала парламентариев поддержать кандидатуру Лиханова, отметив его честность и ответственность. Она напомнила, что задача председателя брать ответственность, в том числе, за непопулярные решения.

Лиханов родился в 1953 году в Читинской области. Окончил Читинский мединститут, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. С 1994 по 2013 годы работал главным врачом клинической больницы.

В апреле 2016 года его избрали председателем законодательного собрания края после того, как его предшественница Наталья Жданова была назначена врио губернатора региона. 9 сентября, в единый день голосования, Лиханов в четвертый раз был избран депутатом регионального парламента.

На 50 мест в заксобрании Забайкалья претендовали представители восьми партий. Депутатов избирали на пять лет по пропорционально-мажоритарной системе: 25 человек – по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам.

В результате голосования 9 сентября «Единая Россия» получила 21 мандат в парламенте вместо прежних 36. КПРФ и ЛДПР увеличили свои представительства с четырех до 14 и 10 человек соответственно. «Справедливой России» достались три мандата. Впервые в региональный парламент прошли по одному представителю Партии дела и Партии пенсионеров России.

Из 50 новых депутатов лишь 16 человек работали в предыдущем созыве.

В Ненецком автономном округе спикером собрания депутатов 28-го созыва стал лидер фракции «Единая Россия» регионального парламента 27-го созыва Александр Лутовинов, за кандидатуру которого проголосовали 16 парламентариев, против – трое. Результаты голосования объявил председатель счетной комиссии, депутат Александр Чурсанов.

Александр Ильич Лутовинов родился в марте 1957 года в удмуртском поселке Балезино. В 1979 году окончил Свердловское высшее военно-политехническое танково-артиллерийское училище, в 1989 году Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. С 1996 по 2001 год был начальником отдела кадров Люберецкой таможни и начальником отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Жуковской таможни, с 2001 по 2003 год – замначальника Российской таможенной академии по воспитательной работе.

В 2003-2005 годах занимал пост замглавы администрации Нарьян-Мара по вопросам строительства, ЖКХ, энергетики, связи и транспорта, с 2006 по 2008 год был гендиректором компании «Мясопродукты», а с 2008 по 2009 год работал в должности первого замглавы администрации Нарьян-Мара. С 2009 по 2018 года был депутатом окружного собрания НАО, руководил фракцией «Единая Россия» в региональном парламенте 27-го созыва.

Выборы в окружное собрание депутатов прошли в единый день голосования 9 сентября. 11 депутатов были выбраны по партийным спискам, восемь – по одномандатным округам. «Единая Россия» получила 11 мандатов, КПРФ – три мандата, ЛДПР – два, «Коммунисты России», «Справедливая Россия» и «Родина» – по одному мандату.

Спикером Смоленской областной думы стал Игорь Ляхов. За его кандидатуру проголосовали 48 депутатов, голосов «против» не было. Удостоверение председателя регионального парламента Ляхову вручил губернатор Смоленской области Алексей Островский, сообщает «АиФ-Смоленск».

В единый день голосования 9 сентября в 80 российских регионах прошли выборы разного уровня, в том числе в 22 субъектах состоялись выборы губернаторов, в 16 регионах – депутатов законодательных собраний, в 12 – городских дум областных центров. Дополнительные выборы в Госдуму прошли по семи одномандатным округам.

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