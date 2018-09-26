Продюсер Pussy Riot выписался из немецкой клиники

Продюсера Pussy Riot Петра Верзилова выписали из больницы в Германии, где он проходил лечение, сообщают источники.

«Насколько я знаю, он вышел из больницы, и его жизни сейчас ничего не угрожает», – сообщил источник, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что врачи берлинской клиники Charite ожидают полного выздоровления продюсера Pussy Riot Петра Верзилова от вероятного отравления.

В понедельник активистка Pussy Riot Вероника Никульшина сообщала, что Верзилов, которого накануне доставили на лечение в Германию, чувствует себя лучше.

Напомним, Верзилов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Источники сообщили, что причиной этому стало не отравление, а имеющиеся у мужчины серьезные проблемы со здоровьем.