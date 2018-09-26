Трамп заявил об ожидании встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным, однако она пока не назначена.

«Я жду новой встречи с ним, но она пока не назначена», – передает слова Трампа РИА «Новости».

Также Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

На прошлой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет планов новой встречи Путина и Трампа.

При этом помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что Путин и Трамп могут встретиться во Франции в ноябре на мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.