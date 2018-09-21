Кремль прокомментировал возможность новой встречи Путина и Трампа

Планов новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Песков заявил, что пока нет «никаких наметок» по встрече Путина и Трампа, передает РИА «Новости».

В то же время имеются «прикидки» по времени и месту новой встречи советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря Совбеза России Николая Патрушева, однако «точного понимания нет».

Кроме того, пока неизвестно, поедет ли Владимир Путин во Францию на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп могут встретиться во Франции в ноябре.

Напомним, встреча Патрушева и Болтона прошла в Женеве в августе. Советник американского лидера заявлял, что на переговорах был достигнут прогресс по ряду тем.

Позже стало известно, что США сорвали подписание совместного заявления Патрушева и Болтона.