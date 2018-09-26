Пентагон решил частично вывести комплексы ПВО с Ближнего Востока

США собираются в октябре убрать из Иордании, Кувейта и Бахрейна четыре ракетных комплекса Patriot, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

Источники утверждают, что это связано с реорганизацией сил на фоне «угроз со стороны России и Китая», на которые все больше обращает внимание Пентагон, передает РИА «Новости».

Сейчас системы ПВО отключены, к следующему месяцу завершится их демонтаж. ВС США не планируют как-либо заменять эти ПВО, их просто отправят в США для переоборудования и обновления.

Некоторые комплексы останутся в регионе, однако демонтаж четырех уже серьезно сократит возможности вооруженных сил, заявил источник.

Отметим, что от США просят поставок систем ПРО Patriot ряд приграничных с Россией стран, в том числе Украина и прибалтийские республики.