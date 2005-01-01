Названа причина отказа Абрамовичу в виде на жительство в Швейцарии

Швейцария отказала бизнесмену Роману Абрамовичу в выдаче вида на жительство, сочтя его угрозой репутации и безопасности страны.

Федеральная полиция Швейцарии в ответ на запрос миграционной службы сообщила, что Абрамовича подозревают «в отмывании денег и контактах с криминальными структурами», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Tages Anzeiger.

Кроме того, в полиции отметили, что активы бизнесмена в Швейцарии могут частично иметь «нелегальное происхождение».

В апреле у Абрамовича истекла британская виза инвестора, новую ему не выдали, потребовав объяснить происхождение своего состояния. После этого Абрамович получил паспорт гражданина Израиля.

В феврале официальный представитель Госсекретариата по миграции Швейцарии Лукас Ридер говорил, что Роман Абрамович запрашивал вид на жительство в стране, однако позже отозвал просьбу.