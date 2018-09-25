Входивший в топ-30 по России банк «Югра» признан банкротом

По заявлению Банка России Арбитражный московский суд признал входивший в топ-30 по России банк «Югра» банкротом.

По решению суда открыто конкурсное производство сроком на год. Агентство по страхованию вкладов стало конкурсным управляющим, сообщает РИА «Новости».

Согласно данным Центробанка, разница между активами и обязательствами в «Югре» составляет 143 млрд рублей: неисполненных обязательств у банка более 199,3 млрд рублей, а имущество оценивается в 56,3 млрд рублей.

В 2017 году Банк России отозвал лицензию у банка «Югра», что стало самым дорогим крахом на российском финансовом рынке. При этом в банке отказались спокойно принимать такое решение и создали прецедент, сопротивляясь ЦБ.