Нафтогаз пообещал подать новый иск к Газпрому

Коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания в Стокгольмском арбитраже будет добиваться от Газпрома компенсации разницы между ценой импорта газа из ЕС и ценой, установленной судом.

«Если вы помните, по решению Стокгольмского арбитража Газпром должен был продавать нам газ, начиная с марта по цене на уровне немецкого рынка. Газпром не выполняет свои обязательства, не выполняет решение арбитража и не поставляет газ», – сказал Витренко, передает ТАСС.

По его словам, Нафтогаз через арбитраж «вынудит Газпром компенсировать нам разницу между стоимостью газа, который мы покупаем на европейском рынке, и стоимостью газа, которая должны быть по измененному в арбитраже контракту».

Витренко утверждает, что сумма компенсации «превышает 110 млн долларов.

Ранее в сентябре Витренко заявил, что пени за неуплату Газпромом долга украинской компании якобы достигла 100 млн долларов.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

В июне Газпром добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Однако в сентябре Витренко сказал, что апелляционная инстанция отменила временную приостановку решения о взыскании с Газпрома 2,6 млрд долларов.