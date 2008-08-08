Киев: Суд в Швеции отменил приостановку взыскания миллиардов с Газпрома

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что апелляционная инстанция отменила временную приостановку решения о взыскании с Газпрома 2,6 млрд долларов.

«Под конец дня еще одна хорошая новость – апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому Газпром должен нам заплатить уже более 2,6 млрд долларов», – написал Витренко в своем Facebook.

По его словам, «Нафтогаз» «еще раз доказал всем», что Газпром должен «безотлагательно выполнить решение арбитража».

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

Однако в июне Газпром добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, что лишило украинский «Нафтогаз» оснований для попыток ареста активов российского газового гиганта за рубежом.