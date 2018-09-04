Нафтогаз оценил штраф за неуплату долга Газпромом в 100 млн долларов

Коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что пени за неуплату Газпромом долга украинской компании якобы достигла 100 млн долларов.

Так, по словам Витренко, долг Газпрома перед Нафтогазом ежедневно растет примерно на 500 тыс. долларов. Кроме того, глава компании потребовал от российского холдинга компенсировать расходы Нафтогаза на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража, из-за которого и образовался долг.

«Уже примерно 100 миллионов долларов набежало, как вы называете, штрафных санкций, или же процентов. И если, например, оценивать еще с расходами судебных исполнителей, то фактически речь будет идти о сотнях миллионов долларов, которые Газпром будет вынужден дополнительно заплатить сверх долга в 2,5 миллиарда долларов», – заявил Витренко в интервью украинскому «Пятому каналу».

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

Однако в июне Газпром добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, что лишило украинский Нафтогаз оснований для попыток ареста активов российского газового гиганта за рубежом.