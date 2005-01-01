Красовский объяснил, в чем проблемы российских либералов

Журналист Антон Красовский назвал либералов страдальцами и считает, что их проблема в том, что они «старые, ненужные, скучные, невеликие».

Красовский прокомментировал заседание «либерального суда» в соцсетях, в рамках которых оппозиционная общественность судит других.

«В Facebook очередное заседание либерального суда. Андрей Лошак судит Анатолия Чубайса, его кузина Анна Лошак (ныне Монгайт) восторженно аплодирует Виторгану, публично допрашивающему свою жену (ох, Максим мне всегда нравился, такой прям – ой). Константин Эггерт (приставку фон опустим, ибо фоны у нормальных людей остались только в Instagram) еще не судит, но уже собирается судить и люстрировать всех участников ток-шоу на Первом. Вот они – страдальцы», – написал Красовский в своем Telegram-канале «Гей на передержке»

По его словам, режим угнетает либеральных судей, и не дает им развернутся.

«Режим сгноил талант, и продолжает гноить его на должности директора по стратегии «Коммерсанта». Супруга Виктора Григорьевича влачит дни в кресле гендиректора Пушкинского музея, разгоняя тоску редкими карнавалами, вроде дня рождения Тимати или съемок клипа для Урганта», – шутит Красовский, добавляя, что «если б не Путин, они б уже давно сияли в генеральских мундирах, но Путин большую звезду все не дает, шлет медали ордена за заслуги. Драсзнится».

«Режим, который они собираются судить и обезглавить, кормит их досыта, вкусной и здоровою пищей, регулярно оплачивает их капризы, свободно отпускает на воды. Жизнь будущих судей размеренна, не нервна и полна времени для занятий собой», – отмечает Красовский.

По его мнению, люстрации бывают там, где люди, собирающиеся кого-то люстрировать, сидят в лагерях и тюрьмах.

«Люстрации случаются там, где страшно, а не там, где скучно. Ибо ваша скука – не повод для суда. Вам тоскливо не потому, что Путин. А потому что вы старые, ненужные, скучные, невеликие. Вас никому не надобно. Но дело тут не в режиме, а в вас самих. Я знаю, о чем я говорю. Я и сам такой. Но если вы уж так хотите смерти и суда тоскливому бескровному режиму, то будьте готовы все же не к роли палачей. Если вы хотите, чтоб режим пал, будьте готовы принести себя в жертву. Станьте же дровами в святом костре революции», – предлагает Красовский, уточнив, что никакой революции не будет, поскольку либералы не способны ни жертвовать, ни гореть, а могут только тлеть и обижаться.

Ранее Красовский заявлял, что современной России Собчак и Навальный не нужны.