Красовский: Нынешней России Собчак и Навальный не нужны

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4 апреля, среда  |  Последнее обновление — 13:29  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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Громкий арест подогрел спекуляции о будущем правительстве

Виталия Мутко и Владимира Мединского политологи включают в число главных «кандидатов на выбывание»Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Кривотолки вокруг состава будущего Кабмина России достигли рекордного уровня. «Политические пересуды» вспыхнули после ареста братьев-дагестанцев, бизнесменов Магомедовых, бравировавших своей дружбой с ключевыми фигурами нынешнего правительства. Удержат ли на фоне этого скандала свои посты в команде прежние «тяжеловесы»? Под вопросом оказались даже шансы премьера Дмитрия Медведева. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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США выдвигают против России новое оружие «первого удара»

СМИ характеризуют Накасонэ как того, кто «выигрывал все главные битвы»Фото: Aaron Bernstein/Reuters
Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Важно подчеркнуть: ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Сегодня я поставил рекорд Российской Федерации, а возможно, и мировой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
До сегодняшнего дня я ни разу не был ни в службе судебных приставов, ни в мировом суде, вообще не знаю, как это все работает, и являюсь самым обыкновенным гражданином. Не думал, что перемены и там начались. Но вот вам пример. Подробности...
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Наш враг в новой холодной войне

Владимир Можегов, публицист
Кто именно объявил нам войну? «Коллективный Запад»? Англия и США? С кем собрались воевать мы? Кто такие мы, наконец? Ибо без этих важнейших категорий все еще пока слишком далеко даже от однозначности прошлой холодной войны. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Линия фронта той войны пролегает в головах наших собственных детей

Екатерина Смолякова, политолог
В результате информационного давления у многих русскоязычных родителей возникает проблема: как защитить своих детей от того, что они будут воспринимать ситуацию совершенно превратно, считая агрессором СССР, а не Германию? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Красовский: Нынешней России Собчак и Навальный не нужны

             4 апреля 2018, 12:53
          Фото: кадр из видео
          Текст: Виктория Федотова

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          В интервью журналисту Максиму Шевченко доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак Антон Красовский заявил, что нынешней России Собчак и Навальный не нужны, как и весь либеральный дискурс. Он пояснил, почему в Собчак не поверили россияне.

          Журналист Максим Шевченко опубликовал на своем YouTube-канале интервью с журналистом и политтехнологом Антоном Красовским.

          В ходе разговора Красовский объяснил, почему союз телеведущей Ксении Собчак и блогера Алексея Навального невозможен. Он также обратился к Собчак, объяснив, как стать популярным политиком.

          «Союз Ксении Собчак и Алексея Навального не сложился вследствие позиции Навального. Никакой союз ни с кем у Навального невозможен, я повторю слова Дмитрия Сергеевича Пескова (пресс-секретаря президента Владимира Путина), потому что Навальный чудовищно эгоцентричный человек. И в своем эгоцентризме он убивает все хорошее, что вокруг него может произрастать. В этом смысле Собчак, которая гораздо более эгоистичный человек, чем Навальный, наступила на свой эгоизм острым каблучком Manolo Blahnik, и пошла, и до конца готова была пойти на сделки и с Навальным, и с Нечаевым (председателем партии «Гражданская инициатива»), и с Дмитрием Гудковым. Она все время пыталась создать какой-то круг, из которого можно было бы что-то сделать. Я уверен, что из этого круга ничего сделать нельзя», – заявил Антон Красовский.

          Он отметил, что весь либеральный дискурс – не та повестка, которая нужна сегодня России. «В нынешнем виде Собчак не нужна России, как и Алексей Навальный. России нужен нормальный, здоровый, западного типа социал-демократ», – подчеркнул Красовский.

          По его словам, если Собчак будет способна долго идти по пути строительства самой себя как политической фигуры, жертвуя ради этого буквально всем, к чему она привыкла, (это очень важно, иначе без этой жертвы у нее ничего не получится), тогда действительно может что-то выйти.

          Телеведущий Антон Красовский обратился к Собчак с заявлением:

          «Если ты не способна пожертвовать рекламой икры, водки, сумок, Мальдивами, если ты не способна вести себя, как по-настоящему национальный лидер, то тогда у тебя ничего не получится. Если ты действительно хочешь большого политического будущего, перестань быть собой. Я всю жизнь ей говорил, в том числе и на этой избирательной кампании. Что надо быть собой. Так вот в некоторых моментах надо перестать быть собой, надо стать совершенно другим человеком, человеком, которого ждут. Ты должна отречься от всего, к чему ты привыкла, и подумать, готова ли ты отречься от того, к чему привыкла. В этом проблема 1,56% (процент избирателей, проголосовавших за кандидатуру Ксении Собчак на президентских выборах), потому что народ не поверил, что эти изменения произошли. Народу так просто не соврешь», – отметил Красовский.

          По его словам, нельзя на экране декларировать одно, а потом говорить людям другое, поскольку вранье считывается в общении.

          «Нельзя говорить о том, что тебя поразила бедность, а потом выступать в рекламе платьев от Ульяны Сергеенко. Политика работает совершенно по-другому. Люди так долго голосовали за Путина, до тех пор, пока он не превратился в символ, потому что Путин всегда давал это понять, по нему всегда было видно, что он первый среди равных, первый, среди жителей села Мымрино, а не среди Сечина, Тимченко, Ковальчука. И как только Собчак сможет закрыть свой Instagram, и по-человечески вести себя с людьми, тогда у нее будет большой шанс стать лидером», – подытожил журналист.


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