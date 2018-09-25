Глава ПФР рассказал о «дворцах» ведомства

Крупные здания, в которых располагаются подразделения Пенсионного фонда, принадлежат Росимуществу и используются в служебных целях, сообщил глава фонда Антон Дроздов.

«Насчет дворцов я хотел сказать, что они все построены по нормативам, просто нужно зайти внутрь – это обычные офисы. Действительно, у нас есть несколько зданий, построенных где-то 10 лет назад, находящиеся на центральных улицах больших городов. Они принадлежат Росимуществу, нам переданы в оперативное управление. И я хотел сказать, что они используются только как рабочие офисы», – цитирует Дроздова РИА «Новости».

Он рассказал, что ПФР проводит мониторинг эффективность использования средств фонда.

«В частности, мы обязательно анализируем, что в данном конкретном регионе лучше – арендовать, строить или приобретать здание. И безусловно, есть методика утвержденная, которая контролируется Счетной палатой», – сказал он.

При этом глава ПФР отметил, что фонд исходит из того, что его представительство должно быть в каждом районе, пока взаимодействие с гражданами не перешло в электронный формат полностью. "Все-таки у нас особый контингент. Люди должны прийти, узнать. Особенно, когда меняется законодательство, мы просто работаем без выходных", - пояснил Дроздов.

В июле представители партии КПРФ выступали с предложениями продать здания Пенсионного фонда, чтобы обеспечить выплату пенсий. В ходе телеобращения к гражданам президент Владимир Путин отметил, что этих денег хватит на шесть дней выплаты пенсий.

В 2014 году Путин поднимал вопрос о целесообразности строительства зданий Пенсионного фонда России в различных городах страны.