Экс-модератор Facebook подала в суд из-за психической травмы

Работавшая модератором в Facebook Селена Скола подала на компанию в суд из-за отсутствия поддержки сотрудников, которые могут получить психическую травму от нарушающего правила ресурса шок-контента.

Истица уверена, что бывший работодатель не оказывает необходимой поддержки сотрудникам, которым приходится просматривать «тысячи видео, изображений и прямых эфиров с насилием над детьми, изнасилованиями, пытками, зоофилией, обезглавливанием, суицидами и убийствами», пишет РИА «Новости» со ссылкой на Motherboard.

Женщина обвинила компанию в игнорировании своих обязанностей. Она утверждает, что Fаcebook просто заменяет на должностях модератора сотрудников, которые заработали психологическую травму.

Портал отмечает, что сама Скола получила посттравматическое стрессовое расстройство после выполнения обязанностей модератора в течение девяти месяцев в рамках контракта с калифорнийской компанией Pro Unlimited Inc.

В Facebook, между тем, заверили, что относятся к состоянию модераторов «чрезвычайно серьезно», а в компании действует программа по психологической и оздоровительной поддержке. По их словам, аналогичные требования действуют и для сотрудников привлеченных организаций со стороны. Представители компании отметили, что сейчас знакомятся с иском.

Всего в Facebook работают примерно 7,5 тыс. модераторов, отвечающих за контент. В это число входят как штатные, так и внештатные сотрудники.