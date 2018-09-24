Началась эвакуация «Белых касок» в Британию

МИД Великобритании, министерство по международному развитию и МВД страны объявили о начале «переселения» участников организации «Белые каски» на территорию Соединенного Королевства.

Согласно совместному заявлению министерств Великобритании, «переселение» выполняется совместно с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев под предлогом спасения «подвергающихся опасности лиц», передает РИА «Новости».

В документе утверждается, что «Белые каски» являются «организацией гражданской обороны», якобы спасшей жизни более чем 115 тыс. человек.

В заявлении приводятся слова главы МИД Великобритании Джереми Ханта, называющего участников «Белых касок» «героями современности», которых «уважают за отвагу».

Глава МВД Соединенного Королевства Саджид Джавид в свою очередь заявил, что «Белые каски» якобы спасли «тысячи мирных сирийцев». «Я горжусь тем, что Британия принимает этих смелых людей и их семьи, дает им возможность начать жизни заново», – заявил Джавид.

Напомним, на прошлой неделе российское посольство в Лондоне рассказало о контактах «Белых касок» с британским министром по Ближнему Востоку Алистером Бертом на территории Турции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Белые каски» должны сыграть главную роль в инсценировке химатаки в Сирии.