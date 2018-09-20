Посольство России сообщило о встрече представителя Лондона с «Белыми касками»

Российское посольство в Лондоне рассказало, что «Белые каски» в Турции встречались с британским министром по Ближнему Востоку Алистером Бертом.

«Конечно, правительству Великобритании решать, какие контакты развивать и с кем встречаться высокопоставленным дипломатам. Тем не менее, данный выбор примечателен», – приводит РИА «Новости» слова представителя посольства.

Он указал на данные из источников, которые доказывают аффилированность «Белых касок» с террористами. По его словам, «Белых касок» неоднократно ловили на постановочных «фейковых» репортажах – в том числе они являлись авторами постановочной «химической атаки в Идлибе».

«Их деятельность имеет мало общего с благотворительными целями», – заявил представитель посольства.

«Показательно то, что они ограничили свою работу исключительно удерживаемыми экстремистами районами и покинули все освобожденные территории, где по-настоящему необходимы истинные гуманитарные усилия. Остается только сожалеть, что эта группа провокаторов пробавляется щедрыми пожертвованиями правительств западных стран, в том числе Великобритании», – отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Белые каски» должны сыграть главную роль в инсценировке химатаки в Сирии. Перед этим о подготовке провокации с химическим оружием в Идлибе «Белыми касками» говорил постпред России при ООН Василий Небензя.

Сирийские правозащитники сообщали, что прибывшие в Сирию «Белые каски» успели отснять постановочные сцены с якобы химической атакой.