НАСА хочет сотрудничать с Россией по проекту окололунной станции

По словам директора НАСА Джима Брайденстайна, Соединенные Штаты приветствовали бы участие России в проекте создания орбитальной окололунной станции Deep Space Gateway.

Брайденстайн отметил, что проект Deep Space Gateway находится на ранней стадии и Соединенные Штаты определенно хотели бы рассматривать взаимодействие со всеми партнерами, в том числе приветствовали бы партнерство с Россией, передает ТАСС.

Кроме того, по словам директора НАСА, специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства активно участвуют в расследовании инцидента с утечкой на Международной космической станции (МКС).

Также Брайденстайн заявил, что намерен сохранить хорошие деловые контакты с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, а также рассчитывает углубить сотрудничество во время их первой личной встречи на космодроме Байконур.

Напомним, в конце прошлой недели в Роскосмосе опровергли сообщения о выходе из проекта окололунной станции, о создании которой России и США договорились в сентябре 2017 года.