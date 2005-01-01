Поклонник Бузовой подрался с соперниками

Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков устроил драку с тремя соперниками после того, как была обнародована информация о его судимости.

Инцидент произошел в ходе пятой серии проекта «Замуж за Бузову», в котором мужчины продолжают бороться за сердце певицы Ольги Бузовой. Участники собрали компромат на своего соперника Валентина Коробкова, который ранее не скрывал, что ранее стал банкротом, и пошел работать в общепит, сообщает «СтарХит».

Один из героев, Евгений Назаров, нашел компромат на Коробкова, заявив, что у того есть судимость.

«Перед церемонией поцелуев Бузова решила поговорить со всеми участниками конфликта, начав с Евгения Назарова, который подтвердил свои слова и сказал, что готов предоставить доказательства. После чего состоялся разговор с Сергеем Зеленским и Александром Гриневым. Ясности это не внесло, поэтому Ольга даже обмолвилась: «А не хотят ли они просто «слить» сильного соперника таким образом». После этого она решила пообщаться с самим виновником конфликта, который спокойно отвечал на неудобные вопросы. Он заявил, что, как и у многих, у него были проблемы с законом», – отмечает источник.

Певица предложила молодым людям решить конфликт, и Коробов напал на обидчиков с кулаками.

Коробков прокомментировал эту ситуацию, объяснив это тем, что «таких людей, которые его оклеветали, бил, бью и буду бить».

Ранее певца Дмитрия Маликова раскритиковали за фото с Бузовой.