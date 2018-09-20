Маликова раскритиковали за фото с Бузовой

Российский певец Дмитрий Маликов опубликовал снимок с коллегой по цеху Ольгой Бузовой, за что получил массу критики в свой адрес.

«С Оленькой Бузовой. P.S. интересно читать Ваши гневные комментарии. Особенно когда вы пишите, что отписываетесь (это из-за одного безобидного фото). И где же ваша ко мне любовь? Я плачу горючими слезами», – написал Маликов на своей странице в Instagram.

Совместный снимок артистов сделан в рамках телепроекта Бузовой.

«С кем фото? С певицей?? Вы верно что-то путаете! Я вообще не вижу здесь никакой певицы», – считает nastasia17greek.

«Забавное зрелище. Когда уже нечем удивить и привлечь внимание, то либо рожают, либо фоткаются с Бузовой», – написала mylife.gram.

«Деньги не пахнут, правда Дмитрий?!», – спросила olgakravtseva.

Ранее сообщалось, что Бузова во время съемок клипа испортила имущество на 20 млн рублей.