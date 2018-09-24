Арабские страны договорились о координации действий на Ближнем Востоке

Главы министерств иностранных дел Иордании, Египта, Бахрейна, Саудовской Аравии и ОАЭ на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН обсудили пути активизации совместной роли арабских стран в урегулировании различных кризисов в регионе, а также договорились о координации действий ради общих интересов.

В совещании принимали участие глава МИД Иордании Айман ас-Сафади, министр иностранных дел Египта Самех Шукри, глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр, министр иностранных дел Бахрейна шейх Халед бен Ахмед Аль Халифа и глава МИД ОАЭ доктор Анвар Гаргаш, передает РИА «Новости».

Министры также встретились со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, обсудив с ним ситуацию в Сирии, сообщили в министерстве иностранных дел Иордании.

Напомним, в начале августа Сирия назвала выделенную арабскими странами сумму для спонсирования боевиков.