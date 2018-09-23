Синоптики предсказали первый снег в Москве

В ночные и утренние часы в среду, 26 сентября, в столичном регионе могут выпасть первые снежинки, сообщил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец подчеркнул, что речь не идет о снегопаде, однако в отдельных районах столичного региона жители могут зафиксировать снег, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что к началу октября в Москве возможна третья волна бабьего лета, однако уже в «прохладном исполнении».

На воскресенье синоптики обещали москвичам прохладную погоду.