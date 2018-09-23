Члены «Яблока» не получали доступ к работе на УИК во Владимирской области

Члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» не допущены к работе территориальных и участковых комиссий на выборах во Владимирской области, так как не имеют на это правовых оснований, сообщил член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

Перед этим в соцсетях появились сведения о том, что на некоторые ТИК и УИК Владимирской области не допускаются представители «Яблока» с правом совещательного голоса. Брод рассказал, что обратился за разъяснениями к председателю Владимирской областной избирательной комиссии Вадиму Минаеву, передает ТАСС.

«(Он) пояснил, что правовых оснований для участия в работе ТИК, УИК по повторному голосованию по выборам губернатора Владимирской области у членов комиссий с правом совещательного голоса от «Яблока» не имеется», – сообщил Брод.

По его словам, «яблочники» назначались при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного собрания Владимирской области седьмого созыва – речь идет о других выборах, которые не имеют никакого отношения ко второму туру выборов губернатора.

«Незнание закона – не повод для голословных обвинений на каждом углу», – подчеркнул Брод.

Он добавил, что также распространяется недостоверная информация о якобы не работающей горячей линии областной избирательной комиссии.

«Сами проверяли, горячая линия работает», – заверил он.

В воскресенье началось голосование на втором туре выборов губернатора Владимирской области, где на пост главы региона претендуют действующий губернатор Светлана Орлова и депутат заксобрания области от ЛДПР Владимир Сипягин. В первом туре, который состоялся 9 сентября, наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за Орлову, выдвинутую «Единой Россией» (36,42%), и Сипягина (31,19%).