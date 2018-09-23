«Голос» зафиксировал подкуп студентов в пользу Сергея Фургала

Движение в защиту прав избирателей «Голос» зафиксировало информацию о попытках подкупа студентов в пользу кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, за голос в поддержку которого в ходе выборов губернатора Хабаровского предлагалось заплатить по 500 рублей.

Жалоба на «принуждение, подкуп избирателей» на избирательном участке номер 193 была опубликована на сайте «Карта нарушений».

В тексте жалобы говорится, что возле общежития Хабаровской академии экономики и права, расположенной по адресу Тихоокеанская, 152, «молодой человек в куртке с номером 69 на спине собрал организованную группу студентов», предлагая им «500 рублей за голос в поддержку кандидата Фургала».

Ранее рабочая группа избирательной комиссии Хабаровского края, на которой были рассмотрены жалобы о нарушениях в день тишины, рекомендовала избиркому вынести предупреждение кандидату в губернаторы Хабаровского края Сергею Фургалу за незаконную агитацию.

В избирательном штабе кандидата в губернаторы Хабаровского края от «Единой России», действующего главы региона Вячеслава Шпорта сообщили, что направили в избирательную комиссию и правоохранительные органы 14 жалоб на нарушения в ходе голосования.