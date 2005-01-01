Беспилотник боевиков сбит над позициями войск Сирии

Над позициями сирийских войск в провинции Латакия сбит беспилотник боевиков, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

БПЛА сбит у населенного пункта Калаат-Марза, то есть в Идлибской зоне деэскалации, передает ТАСС.

При этом сообщается, что населенный пункт подвергся обстрелам, в результате которых пострадали восемь сирийских военных.

Кроме того, обстреливались и другие населенные пункты в Латакии, Алеппо, Хаме. Указывается, что огонь велся, в частности, с позиций протурецких формирований у города Эль-Баб.