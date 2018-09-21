Нетаньяху дал указание по итогам визита главкома ВВС Израиля в Москву

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заслушал доклад по итогам переговоров в Москве по крушению российского Ил-20 и дал указание продолжить контакты с Россией по этому поводу, сообщили в его канцелярии.

«Сегодня утром премьер-министр Нетаньяху провел совещание с руководством силового блока, в ходе которого он заслушал подробный доклад командующего ВВС Норкина о переговорах в Москве», – сказано в пресс-релизе, передает РИА «Новости».

Там также отмечается, что Нетаньяху дал указание продолжать постоянные контакты с Россией.

Напомним, что задачей командующего ВВС Израиля генерал-майора Амикама Норкина во время визита в Москву было опровергнуть обвинения в причастности страны к крушению Ил-20.

Напомним, в Минобороны считают, что из-за провокации израильских ВВС в Сирии при крушении самолета-разведчика Ил-20 погибли 15 российских военных.