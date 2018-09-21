В магазине в Донецке прогремел взрыв

В магазине в Кировском районе Донецка произошел взрыв гранаты, пострадал минимум один человек.

«Был взрыв неизвестным, который сейчас задержан и находится в райотделе. Есть пострадавшая женщина, она госпитализирована», – сказал представитель администрации Кировского района Донецка, передает РИА «Новости».

По его словам, взрыв случился в торговом павильоне.

Telegram-канал WarGonzo военкора Семена Пегова сообщает, что взрыв произошел в хлебном магазине. По предварительной информации, взорвалась граната. Пострадала женщина.

Фото с места происшествия также опубликовал Telegram-канал 360tv.

Позднее в администрации Кировского района сообщили, что во взрыве на пересечении улиц Петровского и Пинтера пострадали два человека – подозреваемый в подрыве мужчина и женщина.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, отметили в администрации. Пострадавшая госпитализирована, ее состояние оценивается как стабильно среднее.

Напомним, 31 августа в донецком кафе «Сепар» случился взрыв бомбы, в результате чего погиб глава ДНР Александр Захарченко.