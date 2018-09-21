Рыбные фабрики Мурманска оказались на грани закрытия

Отрасль рыбопереработки в Мурманской области испытывает серьезные сложности из-за нехватки сырья, сообщил глава межрегиональной Ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Балашов рассказал «Интерфаксу», что, в частности, фабрика «Баренцрыба» уже закрылась и распродает оборудование, еще две фабрики «в раздумье», а три – работают.

Он рассказал, что улов рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна преимущественно уходит на экспорт. Кроме того, Северный бассейновый научно-промысловый совет на этот год распределил квоты на основной объект промысла – треску – в меньшем объеме, чем в предыдущие годы.

В итоге на мурманские прилавки рыба попадает в небольшом количестве и по завышенной цене.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала ситуацию в рыбной отрасли, отмечая, что, хотя Россия обеспечивает себя этой продукцией на 80%, имеются и признаки дефицита, и резкий рост цен.