Движение «СтопХам» вновь ликвидировали

В пятницу Могорсуд ликвидировал движение «СтопХам», сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе суда сообщили, что «было рассмотрено исковое заявление главного управления Министерства юстиции по Москве к Межрегиональной общественной организации содействия развитию культурного взаимодействия в гражданском обществе «СтопХам» о ликвидации общественного объединения», передает РИА «Новости».

В результате суд постановил удовлетворить требования Минюста и ликвидировать «СтопХам», что является основанием для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц.

Отмечается, что «решение может быть обжаловано в Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда в течение месяца».

Напомним, движение «СтопХам» было создано в 2010 году. Его участники боролись с нарушением водителями правил дорожного движения, наклеивая на автомобили стикеры с порицающими лозунгами.

Движение ликвидировали в 2016 году по решению Минюста, однако позже решение отменили. Затем от требования о ликвидации отказались и в самом министерстве.

В сентябре 2016 года газета ВЗГЛЯД публиковала интрвью с лидером «СтопХама» Дмитрием Чугуновым. Отметим, что в 2017 году он заявил об уходе проекта в Сеть.