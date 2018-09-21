Новый спутник НАСА в рекордные сроки обнаружил две похожие на Землю планеты

Аппарат TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), спутник НАСА по поиску схожих с Землей экзопланет, за два дня обнаружил два подходящих под параметры космических объекта.

В сообщении в Twitter-аккаунте, посвященном работе спутника, говорится, что вторая из обнаруженных планет немного больше Земли, «вращается вокруг LHS 3844, карликовой звезды класса М в 49 световых годах отсюда, каждые 11 часов».

Находка охарактеризована как «горячая Земля».

Об обнаружении первой планеты сообщалось в среду, 19 сентября, передает РИА «Новости».

Это «супер-Земля», которая вращается вокруг звезды Пи Столовой горы в созвездии Столовая гора на расстоянии около 60 световых лет от Земли. Масса и радиус планеты говорят о плотности, сопоставимой с плотностью воды, что позволяет сделать вывод о возможном наличии там воды или газов.

Отмечается, что это одна из двух известных планет данной системы.

В НАСА надеются, что аппарат TESS, называемый «охотником за планетами», станет «новым шагом в поиске планет за пределами Солнечной системы, так называемых экзопланет».

Он был запущен в апреле 2018 года. По задумке создателей, TESS исследует около 200 тыс. звезд в районе Солнца.

Ученые рассчитывают также, что полученные аппаратом сведения позволят уточнить и значительно увеличить число известных экзопланет, а также помогут создать основу для будущих исследований.

TESS в течение двух лет будет «сканировать» космическое пространство, наблюдая через свои камеры за наиболее яркими звездами.

Ранее сообщалось о запуске с космодрома США ракеты с «ледяным» зондом.