С космодрома в США стартовала ракета с «ледяным» зондом

Ракета Delta II стартовала с космодрома в Калифорнии со спутником ICESat-2, предназначенном для изучения полярных льдов Земли.

Старт ракеты-носителя был дан в 16.02 мск с космодрома Ванденберг в Калифорнии, передает РИА «Новости».

Ракета-носитель принадлежит компании United Launch Alliance. Там сообщали, что нынешний пуск будет последним стартом Delta II в данной конфигурации.

Спутник ICESat-2 предназначен для зондирования полярных льдов. В НАСА сообщают, что аппарат будет вести ежедневные измерения толщины ледовой поверхности Земли, в том числе плавучих льдов, с помощью находящегося на его борту лазера.