Российский пранкер Вован оценил запрет въезда на Украину

Владимир Кузнецов (Вован) прокомментировал решение СБУ запретить российским пранкерам въезд на Украину.

Он считает, что действия СБУ показывают страх украинских властей, которые, видимо, считают пранкеров «реальной угрозой легитимности».

Кузнецов заявил, что ему и Алексею Столярову (Лексусу) удается демонстрировать «глупость, преступность и ложь» украинских властей, что «бесит Порошенко и его «шестерок», передает РИА «Новости».

«Запрет СБУ и есть показатель наших заслуг», – сказал Кузнецов, добавив, что сейчас они со Столяровым находятся в Крыму.